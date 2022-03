Jelang MotoGP, ASDP Prediksi Puncak Penyeberangan ke Lombok Terjadi 19 Maret

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, PADANG BAI - Menjelang perhelatan MotoGP Mandalika, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi lonjakan penumpang kapal penyeberangan Pelabuhan Padang Bai, Bali ke Lembar, Lombok, akan terjadi pada 19 Maret 2022.

General Manager PT ASDP Cabang Lembar Muhammad Yasin mengatakan, tiket MotoGP hingga Kamis (10/3/2022) pagi sudah terjual 21.700 dan 4 persennya sudah berada di Bali.

Baca juga: Setelah Akuisisi Jembatan Nusantara, Erick Sebut ASDP Jadi Operator Armada Terbesar

Berdasarkan data Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), kata Yasin, saat ini sudah ada sekitar 2.200 orang menginap di Bali.

"Mereka tidak membeli tiket tanggal 18 Maret, tetapi 19-20 Maret. Maka estimasi kami, pada 19 Maret 2022 akan terjadi lonjakan luar biasa di Padang Bai," kata Yasin di Pelabuhan Lembar, Lombok, Kamis (10/3/2022).

Untuk arus balik ke Bali, Yasin mengharapkan para penonton MotoGP tidak langsung ke Pelabuhan Lembar, tetapi berwisata terlebih dahulu di Lombok.

Baca juga: ASDP Tutup Sementara Layanan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat Hari Raya Nyepi

"Malamnya baru ke Lembar. Jadi estimasi sekitar pukul 20.00 WITA dan 21.00 WITA ada peningkatan penumpang dari Lembar," ujar Yasin.

Adapun armada kapal dalam kondisi normal di Lembar beroperasi 13 unit per hari dengan jumlah penumpang sekitar 3.900 orang, di mana roda dua sebanyak 936 unit dan roda empat 416 unit.

"Skenario padat nanti ada 24 kapal dengan kapasitas rata-rata penumpang per kapal sebanyak 300 orang, 72 unit roda dua, dan 32 unit roda empat," ucapnya.

"Keberangkatan kami akan atur juga waktunya, biasanya 40 menit berangkat tapi nanti kalau sudah penuh baru 20 menit ya langsung berangkat," sambung Yasin.

Diketahui, ajang internasional MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022.