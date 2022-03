Krakatau Steel Dorong Anak Usahanya Transformasi dengan Inovasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) mendorong anak usahanya PT Krakatau Tirta Industri (KTI) melakukan transformasi dengan inovasi menghadapi perkembangan zaman.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, sebagai salah satu lokomotif yang mendorong kemajuan Krakatau Steel Group, manajemen PTKS berharap komitmen transformasi PT KTI dapat senantiasa berjalan dari waktu ke waktu.

"Dengan demikian, kehadiran PT KTI khususnya dan Krakatau Steel Group pada umumnya dapat dirasakan sumbangsihnya dalam kemajuan industri, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia pada umumnya maupun di Kota Cilegon khususnya," ujar Silmy dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Direktur Utama PT KTI, Alugoro Mulyowahyudi menyampaikan, pada usia ke 26 merupakan salah satu bagian dari perwujudan pencapaian-pencapaian yang dilakukan segenap manajemen dan insan PT KTI.

"PT KTI senantiasa berupaya untuk bertransformasi melampaui tuntutan industri karena kami sadar inovasi adalah solusi permasalahan kita di masa depan agar bisa terus memberikan yang terbaik,” ujar Alugoro.

Pada Selasa lalu, PT KTI merayakan puncak HUT ke-26 dengan mengusung tema 26 Years of Experience Beyond the Best Partnership for Water Solution.