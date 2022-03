Suzuki Pajang Jimny Ofroad 4x4 Hingga Gixxer 250 di Pameran Jakarta Auto Week 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ambil bagian menjadi salah satu exhibitor di pameran otomotif Jakarta Auto Week 2022 pada 12-20 Maret 2022 di JCC Senayan, Jakarta.

Di pameran ini Suzuki memajang 8 line-up kendaraan roda empat, 2 line up sepeda motor, dan aksesoris resmi.

Booth pabrikan Jepang ini berada di Plenary Hall 1 JCC Senayan seluas 774 m2 dengan memamerkan SUV XL7, All New Ertiga dan All New Ertiga Suzuki Sport serta Ignis, S-Cross dan mobil off-road 4x4 legendaris Suzuki Jimny.

Untuk pecinta motor Suzuki, mereka memamerkan 2 unit sepeda motor yang terdiri dari Gixxer 250 dan GSX R150. Selama pameran berlangsung, Gixxer 250 dan GSX R150 bisa dibeli dengan harga promosi yang menarik.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS mengatakan, JAW 2022 merupakan momentum bagus untuk mendorong geliat industri otomotif nasional di tahun 2022.

Hal itu mendorong Suzuki secara maksimal ikut berkontribusi di dalamnya.

"Di GJAW ini kami mengangkat tema Eco Green Friendly, sebagai salah satu bentuk komitmen Suzuki dalam pengembangan kendaraan dengan teknologi yang ramah lingkungan kedepannya,” ujarnya, Sabtu (12/3/2022).

Dony menjelaskan, booth Suzuki mengusung tema “Eco Green Friendly” dengan tampilan bernuansa alam dipadu dengan desain yang modern.

Selama pameran pihaknya juga menyediakan 2 unit test drive terdiri dari All New Ertiga Suzuki Sport dan XL7 dengan registrasi terlebih dulu di booth Suzuki.

“Kami berharap lewat Gaikindo Jakarta Auto Week tahun ini dan dukungan berbagai pihak yang ikut terlibat, pasar otomotif dapat kembali terstimulus dan memberikan dampak yang positif," kata Donny Saputra.