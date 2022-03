Terapkan Prinsip Bisnis Keberlanjutan di SDGs, ABM Investama Diganjar ICEA 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT ABM Investama Tbk (ABM) konsisten menjalankan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam praktik operasional bisnisnya di Indonesia untuk mendukung pencapaian target-target dalam Sustainability Development Goals (SDGs).

Mengawali 2022 ini perseroan menyabet sejumlah penghargaan nasional di ajang ICEA 2022 (Indonesia CSR Excellence Award 2022), yang diselenggarakan Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Andi Djajanegara, CEO ABM Investama mengatakan, program unggulan perseroan yang mendapatkan apresiasi dalam ICEA 2022, berfokus pada transformasi program di masa pandemi.

Menurut Andi, hal ini sejalan dengan konsep Sustainability House yang dirancang perseroan dengan mengedepankan semangat ‘A Better Method in Empowering Energy’, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) ke dalam aspek operasional inti.

Perseroan dinilai memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/Corporate Social Responsibility - CSR) yang sejalan dengan target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Perseroan menyabet kategori Corporate Winner yaitu, Excellence in Green and Environmental Management dan Best Innovations and Initiatives in Global CSR.

Di kategori Individual Winner, perseroan menyabet trofi The Best Leadership Focus on CSR Program yang ditujukan kepada Andi Djajanegara selaku CEO Perseroan.

Andi Djajanegara menjelaskan, perseroan sangat meyakini bahwa keberlangsungan bisnis lekat dengan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

“Partisipasi ABM dalam ajang ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk selalu mengukur dan mengembangkan kinerja CSR yang efektif, dalam rangka mendukung penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) yang tengah menjadi fokus ABM menuju kesinambungan pertumbuhan bisnis,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Senin (14/3/2022).

Ajang ICEA 2022 diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional dan multinasional. Mekanisme awal seleksi menyaring 100 perusahaan finalis dilnajutkan penilaian via wawancara lalu oleh dewan juri ditetapkan 40 perusahaan terbaik yang berhak menerima penghargaan.

Di program ini ABM mengusung tiga program unggulan. Pertama, pendidikan vokasi yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline) dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, program percepatan pemulihan ekosistem serta rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga di hilir lepas pantai berupa replantasi terumbu karang. Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.