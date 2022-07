Forum B20 Jadi Ajang Kolaborasi Pelaku Bisnis Tumbuhkan Perekonomian yang Lebih Inklusif

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum dialog antara komunitas bisnis global, B20 atau Business 20 (B20) menjadi jalur cepat bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan internasional untuk saling bertukar pendapat dan bangkitnya perekonomian nasional dan dunia.

Direktur Utama PermataBank, Meliza M Rusli mengatakan, kolaborasi lintas industri dengan pemangku kepentingan strategis dalam B20 dapat menciptakan solusi dan strategi baru untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi oleh setiap elemen masyarakat.

"Khususnya 7 pilar yang menjadi fokus B20 yakni Digitalization, Energy Sustainability and Climate Change, Finance and Infrastructure, Future of Work and Education, Integrity and Compliance, Trade and Investment, dan Women in Business," kata Meliza dalam keterangannya, Rabu (20/7/2022).

Dalam visinya untuk memperkuat posisi sebagai universal bank, pihaknya memberikan dukungan dan menjadi salah satu sponsor penyelenggaraan Presidensi B20 Indonesia 2022 yang sejalan dengan misi perusahaan untuk menciptakan nilai yang bermakna bagi masa depan.

"Ini juga sejalan dengan misi perusahaan dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan kolaboratif, mendorong ekonomi global yang inovatif, sekaligus menata masa depan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Langkah ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Masyarakat yakni mewujudkan komitmennya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan perbankan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

B20 merupakan forum dialog antara komunitas bisnis global yang dibentuk pada 2010 dan melibatkan banyak perusahaan serta organisasi bisnis di dalamnya.

B20 sendiri memiliki 1.000 lebih delegasi dari negara-negara yang tergabung dalam G20 yang merupakan pemimpin perusahaan multinasional.