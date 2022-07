Jumat Pagi Rupiah Makin Loyo Terhadap Dolar AS, Sentuh Level Rp 15.036

lihat foto

/tribun timur/abbas sandji

Karyawan menghitung mata uang asing (dolar US) di La Tunrung Money Changer Jl Ujung Pandang, Makassar. Jumat pagi ini (22/7/2022), sekitar pukul 09.07 WIB, rupiah melemah ke level Rp 14.036 dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya Rp 15.007 per dolar AS.