Andalkan Tiga Produk, KSK Insurance Targetkan Premi Rp 820 Miliar Hingga Akhir 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT KSK Insurance Indonesia menargetkan bisa mencapai target pendapatan premi bruto Rp 820 miliar hingga akhir 2022.

Sepanjang kuartal II 2022, pendapatan premi bruto gross KSK Insurance tercatat Rp 330,35 miliar.

Finance Director KSK Insurance Indonesia Suharjo Lumbanraja mengatakan, tiga besar produk yang memberikan kontribusi tertinggi pada pendapatan premi bruto gross kuartal II 2022, ditopang dari Asuransi Properti senilai Rp 110,877 miliar, Asuransi Kesehatan senilai Rp 87.091 miliar dan Asuransi Kendaraan Bermotor senilai Rp 74,382 miliar.

"Kemudian disusul oleh Asuransi Rekayasa senilai Rp 28,105 miliar, Asuransi Pengangkutan Barang senilai Rp17,696 miliar serta Asuransi Aneka senilai Rp 12,203 miliar," ujar Suharjo, dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

Sementara itu, Marketing Director KSK Insurance Indonesia Eny Handayani menambahkan, KSK Insurance juga akan membuka kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya di Denpasar, Bali.

“Pembukaan kantor perwakilan di Bali masih dalam proses perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tambah Eny.

Menurut Eny, pembukaan kantor perwakilan di Denpasar, Bali sebagai upaya memperkuat bisnis KSK Insurance Indonesia di luar Pulau Jawa.

CSR

Untuk merayakan Anniversary ke-15 tahun, KSK Insurance Indonesia melakukan beberapa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Series, #KSKPeduliLingkungan pada 25 Juni 2022 dan #KSKPeduliInsan pada 16 Juli 2022. Aksi ini sebagai bukti nyata KSK Peduli dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Acara aksi sosial #KSKPeduliLingkungan dihadiri seluruh jajaran direksi KSK Insurance Indonesia dengan menanam langsung bibit mangrove. Selain itu, pada acara ini juga, beberapa karyawan membawa keluarga sebagai langkah awal mendidik anak-anaknya belajar mencintai bumi.

Sementara untuk aksi #KSKPeduliInsan dilakukan secara serentak oleh tim Kantor Pusat - Jakarta, Kantor Cabang Medan, Surabaya dan Bandung pada Sabtu, 16 Juli 2022 lalu.

Serangkaian campaign KSK Peduli, Dato’ menjelaskan, campaign KSK Peduli Series merupakan campaign yang berkelanjutan sehingga akan ada KSK Peduli lainnya.

Eny Handayani menambahkan, dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan maka akan menciptakan perusahaan yang berkelanjutan atau memiliki nilai tambah.