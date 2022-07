Bank Indonesia Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan, Ekonom Khawatir Rupiah Makin Liar 

Ilustrasi Rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dikhawatirkan akan semakin liar saat Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Seven Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,5 persen.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dikhawatirkan akan semakin liar saat Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Seven Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,5 persen.

Direktur Riset Center of Reform on Ekonomics (Core) Piter Abdullah mengatakan, seharusnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sejak dua bulan lalu ketika bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mendongkrak suku bunganya.

"Kalau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan, misalkan hingga 75 basis poin hingga menjadi 1,5 sampai 1, 75 persen maka semakin mendekati suku bunga acuannya BI yang saat ini 3.5," ujar Piter saat dihubungi, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Rupiah Bakal Tembus Rp 15.500 Jika Bank Indonesia Terus Pertahankan Suku Bunga Acuan

Menurutnya, ketika The Fed menaikkan suku bunganya lagi makan sangat berisiko memicu keluarnya modal dari dari Indonesia dan akhirnya menekan rupiah.

"Yang saya khawatirkan adalah tindakan spekulasi para pelaku pasar yaitu dengan memborong dolar AS. Karena ekspektasi mereka rupiah akan semakin melemah," ujar Piter.

"Kalau ini terjadi, pelemahan rupiah akan liar dan sulit dikontrol oleh BI. Selain itu biaya stabilisasi rupiahnya juga akan semakin mahal dan akan menggerus cadangan devisa," sambung Piter.

Namun, Piter menyakini Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya telah memiliki kalkulasi dalam menyikapi kondisi global yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah.

"Pada waktunya BI pasti akan menaikkan suku bunga acuan," tutur Piter.

Baca juga: Senin Pagi Rupiah Menguat Terhadap Dolar AS ke Level Rp14.985

Senin Pagi Rupiah di Level Rp 14.985