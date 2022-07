Beras Thailand Kalah Bersaing dengan Vietnam, Harganya Kemahalan Gara-gara Perang Rusia

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Di tengah ancaman krisis pangan dunia, beras Thailand justru sedang mengalami lonjakan produksi. Namun karena persaingan harga yang ketat antar para produsen beras dunia, beras Thailand gagal bersaing di pasar internasional.

Stok beras Thailand terancam tidak laku di pasar global.

Pemicunya adalah naiknya harga beras Thailand sendiri. Para petani Thailand mematok harga beras sedikit lebih mahal guna menutupi pengeluaran dari biaya produksi yang naik.

Biaya produksi yang naik ini dipicu oleh melonjaknya harga pupuk dan sejumlah komoditas pertanian imbas dari adanya invasi Rusia ke Ukraina, telah memaksa petani Thailand menaikkan harga jual berasnya.

Harga beras Thailand ditawarkan di pasar global dengan harga sekitar 420 dolar AS per ton.

Harga ini jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan negara importir beras lainnya seperti India yang hanya membanderol berasnya di harga 343 dolar AS per ton dan Vietnam yang menawarkan beras seharga 418 dolar AS per ton .

Persaingan harga inilah yang membuat beras Thailand menjadi tak laku di pasaran.

Mengutip dari Nikkei Asia, hampir sebagian besar petani Thailand biasa mengandalkan pestisida dan pupuk kimia Rusia.

Bahkan dalam setahun Thailand sanggup mengimpor sekitar empat juta ton pupuk dari Rusia.