Inflasi Meningkat, Pengangguran di Amerika Diprediksi Naik Hingga Dua Kali Lipat

Orang-orang mengantre untuk menerima paket makanan selama pemberian makanan Bank Makanan Komunitas Alameda County di Acts Full Gospel Church pada 15 Juli 2022 di Oakland, California. Rekor inflasi yang tinggi memaksa banyak orang bergantung pada bank makanan untuk kebutuhan dasar karena harga bahan makanan terus meroket. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, penurunan ekonomi di Amerika Serikat (AS) berpotensi besar untuk terjadi, bahkan dalam kurun waktu 24 bulan mendatang.

Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi telah menjadi akar yang terus semakin kuat dan menyebar hampir di semua aspek.

"Kemudian, tingkat pengangguran menurut kami akan mengalami kenaikan hingga 6 persen dari sebelumnya yang berada di 3,6 persen," ujar dia melalui risetnya, Senin (25/7/2022).

Menurut Nico, para pembuat kebijakan di Negeri Paman Sam saat ini tampaknya tidak bisa menahan lagi keputusannya, karena semua keputusan memang bermuara dengan menaikkan tingkat suku bunganya karena kalau tidak, ekspektasi inflasi akan meningkat.

"Hanya saja, tinggal berapa besaran yang cocok dan sesuai dalam menaikkan tingkat suku bunga," katanya.

Adapun beberapa proyeksi mengatakan bahwa kenaikan inflasi yang akan terjadi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi di Amerika sebesar 0,7 persen pada tahun depan, dan akan mendorong tingkat pengangguran naik menjadi 5 persen.

"Sementara itu, inflasi akan melambat hingga 2 persen pada tahun 2024 mendatang. Pertanyaannya adalah mungkinkah hal tersebut? Jawabannya tentu saja mungkin, dan ketika Amerika telah berada di dalam resesi, pertumbuhan ekonomi secara tahunan akan berkontraksi sebesar 1,6 persen pada kuartal pertama, dan akan turun lebih jauh pada kuartal kedua," tutur Nico.

Tingginya Inflasi AS

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah memperingatkan, laju inflasi Amerika Serikat saat ini masuk ke dalam kategori sangat tinggi.