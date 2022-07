Kongkres AS Bertemu Zelenskiy di Kyiv, Janjikan Dukungan Militer dan Ekonomi ke Ukraina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, KYIV – Delegasi senior Kongres Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Kyiv, Sabtu (23/7/2022).

Dilansir dari Reuters, Senin (25/7/2022) pertemuan ini sebagai tindak lanjut AS dalam upaya mendukung Ukraina secara berkelanjutan untuk melawan invasi Rusia.

Dalam rombongan delegasi AS tersebut terdapat Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS yakni Adam Smith.

"Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia, telah mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan ekonomi, militer, dan kemanusiaan," kata delegasi dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan terus mencari cara untuk mendukung Presiden Zelenskiy dan rakyat Ukraina seefektif mungkin saat mereka melanjutkan sikap berani mereka," tambahnya.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin hari Rabu (20/7) mengatakan, Washington akan mengirim empat sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) tambahan ke Ukraina, sehingga total yang disediakan sejauh ini menjadi 16.

Sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih tepat sasaran jika dibandingkan dengan sistem artileri era Soviet yang dimiliki Ukraina.

Saat itu Austin juga menambahkan bahwa selain HIMARS, AS juga akan mengirim beberapa amunisi artileri dan peluru untuk beberapa sistem peluncur roket.

Amerika Serikat telah memberikan 8,2 miliar dolar AS bantuan keamanan untuk Ukraina.

Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih John Kirby juga mengungkapkan rincian paket senjata AS terbaru untuk Ukraina, yang berjumlah 270 juta dolar AS untuk membantu pertahanannya melawan agresi Rusia, termasuk 100 juta dolar AS untuk drone.

Dalam pernyataan seusai melakukan pertemuan dengan Zelenskiy, delegasi AS mengatakan bahwa Washington dan sekutunya siap untuk memberikan lebih banyak sistem peluncur roket untuk Ukraina.