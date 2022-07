Harga Tiket Pesawat Jakarta-Bali per 26 Juli 2022 Mencapai Rp 3 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga tiket pesawat untuk rute domestik Jakarta-Bali kembali mengalami kenaikan pada 26 Juli 2022.

Menurut pantauan di situs Traveloka pada Selasa (26/7/2022), harga tiket pesawat dari Jakarta menuju Bali menyentuh angka Rp 3 jutaan.

Tiket pesawat per 26 Juli 2022 rute Jakarta-Bali, AirAsia Indonesia membanderol harga Rp 1.266.000, Sriwijaya Air membandrol harga tiket Rp 2.733.200 dan Lion Air Rp 3.024.000.

Harga tiket per 26 Juli 2022, lebih mahal dibandingkan per 25 Juli 2022. Harga tiket pesawat rute domestik tujuan Jakarta-Bali per 25 Juli 2022 berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta.

AirAsia Indonesia pada 25 Juli 2022 menawarkan penerbangan Jakarta-Bali dengan harga Rp 1.044.000. Sementara Super Air Jet tidak jauh berbeda dengan menawarkan sekali terbang Jakarta-Bali Rp 1.060.300.

Kemudian maskapai Pelita Air mematok harga Rp 1.175.180 untuk satu kali penerbangan dari Jakarta menuju Bali. Selanjutnya Citilink, dengan harga tiket Jakarta-Bali sebesar Rp 1.184.586.

Batik Air juga menawarkan penerbangan dari Jakarta menuju Bali dengan harga tiket Rp 1.205.400, dan Garuda Indonesia membandrol Rp 1.882.300 untuk tiket satu kali penerbangan dar Jakarta ke Bali.

Meski begitu, harga tiket pesawat Juli 2022 ini masih lebih mahal dibandingkan sebelum adanya pandemi pada 2019. Menurut beberapa sumber, harga tiket pesawat saat Juli 2022 rute Jakarta-Denpasar berkisar Rp 700 ribu hingga Rp 1,2 juta.