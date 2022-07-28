Harga Minyak Goreng

Harga Minyak Goreng Terbaru Kamis, 28 Juli 2022: Tropical, Bimoli, Barco hingga Sania

Harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret Kamis (28/7/2022) terpantau stabil. Mulai dari Tropical hingga Sania.

Editor: Tiara Shelavie
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setkab.go.id
ILUSTRASI minyak goreng - Harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret terpantau stabil hari ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga minyak goreng terbaru pada Kamis (28/7/2022) hari ini, mulai dari Tropical, Bimoli hingga Sania.

Harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret hari ini terpantau stabil.

Adapun harga minyak goreng termurah di Alfamart adalah FITRI Minyak Goreng PET 900 ml seharga Rp 15.500.

Sementara harga minyak goreng termurah di Indomaret adalah Sania Minyak Goreng Refill 1 L seharga Rp 19.300.

Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart

Dikutip dari aplikasi Alfagift, berikut daftar harga minyak goreng di Alfamart:

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1. TROPICAL Minyak Goreng Pouch 2 L: Rp 38.900

2. TROPICAL Minyak Goreng PET 1 L: Rp 22.200

3. TROPICAL Minyak Goreng PET 2 L: Rp 38.900

4. Alfamart Minyak Goreng 2 L: Rp 33.900

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Sumber: TribunSolo.com
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