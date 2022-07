Perusahaan Ini Jadi Pilihan Ternyaman untuk Bekerja Versi HR Asia Awards 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik SDM dan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi, serta budaya perusahaan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan.

Memenuhi kriteria tersebut, perusahaan produsen perisa dan nutrisi makanan dan minuman Kerry Indonesia kembali menyabet penghargaan HR Asia Awards 2022. Penghargaan serupa pernah diterima perusahaan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2019.

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards merupakan program penghargaan yang ditujukan untuk perusahaan di seluruh Asia dengan praktik SDM terbaik serta menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Perusahaan yang mendapat penghargaan ini dinilai memiliki organisasi yang mengupayakan kesejahteraan karyawan melalui penyediaan fasilitas dan aktivitas baik di tempat kerja maupun diluar tempat kerja.

"Penghargaan ini menjadi pencapaian berarti bagi perusahaan, sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan Kerry di Indonesia dalam memberikan yang terbaik, tak hanya untuk para mitra, tapi juga bagi karyawan," ujarHR Director Kerry South Asia Pacific Avik Ghosh, Kamis (28/7/2022).

Dia menambahkan, penghargaan ini merupakan pencapaian besar bagi perusahaannya terutama di masa yang penuh tantangan saat ini.

Dalam praktik bisnisnya, Kerry menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan karyawan, serta meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan yang komprehensif secara global. Selama pandemi, karyawan juga tetap terhubung dan terlibat satu sama lain melalui aktivitas virtual berupa virtual townhall, workshop dan lain-lain.

Kerry mulai berinvesasi di Indonesia pada 2008 melalui pembangunan kantor dan pabrik di Jakarta dan Cikarang dengan didukung 185 karyawan.

Investasi terbesarnya di Asia Tenggara berlokasi di Karawang dan akan menjadi lokasi produksi kedua dan fasilitas ketiga di Indonesia. Pabrik di Karawang akan beroperasi sepenuhnya pada 2023.