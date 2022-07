Rupiah Makin Perkasa Terhadap Dolar AS, Tembus Level Rp14.921

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di level Rp14.921 pada Kamis sore (28/7/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di level Rp14.921 pada Kamis sore (28/7/2022).

Sebelumnya pada penutupan kemarin (27/7/2022), mata uang Garuda berada di level Rp15.010 per dolar AS.

Pengamat Pasar Keuangan, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah mendapatkan angin segar setelah pengumuman the Fed dinihari tadi.

“Ini karena the Fed memberikan indikasi bahwa tidak akan terlalu agresif di rapat berikutnya,” ucap Ariston kepada Tribunnews, Kamis (28/7/2022).

Dirinya kembali melanjutkan, pada malam ini (28/7) akan ada rilis data produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal II-2022.

Bila PDB di AS menunjukkan hasil positif yang artinya AS tidak masuk ke resesi, dolar AS mungkin bisa menguat lagi.

Sehingga dapat disimpulkan ekonomi AS masih kuat menahan gempuran inflasi tinggi.

Sebaliknya, kalau data PDB negatif, dolar AS bisa melemah.

Dengan demikian, nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain masih akan terdampak oleh sentimen rilis PDB.

“Jadi besok pergerakan rupiah bergantung data AS ini. Potensi penguatan ke arah Rp14.850, sementara potensi pelemahan ke arah Rp15.000,” pungkas Ariston.