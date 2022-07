Sejak 2018, Ekspor Lima Komoditas Perikanan Mengalami Kenaikan Signifikan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti mengatakan, sejumlah komoditas sektor perikanan mengalami kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir.

Disampaikan Artati saat konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I tahun 2022. Ia berujar, udang berada posisi pertama dengan nilai meningkat 8,29 persen dan volume meningkat.

"Dengan total volume 122,85 ribu ton atau 21,61 persen dari total ekspor dengan nilai 1,15 miliar dolar AS," ujar Artati di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Berada di posisi kedua, yakni kelompok tuna-cakalang-tongkol dengan nilai meningkat 8,06 persen dan volume meningkat 2,81 persen. Jumlah volume mencapai 79,34 ribu ton atau 13,96 persen dari total ekspor dengan nilai 417,10 juta dolar AS

"Ketiga, cumi-sotong-gurita nilai meningkat 11,07 persen dan volume meningkat 3,20 persen. Volume 73,08 ribu ton atau 12,85 persen dari total ekspor dengan nilai 335,40 juta dolar AS," ucap Artati.

Sedangkan, di posisi keempat rajungan-kepiting nilai meningkat 7,69 persen dan volume meningkat 2,30 persen. Dengan jumlah volume 15,56 ribu ton atau 2,74 persen dari total ekspor dengan nilai 295,19 juta dolar AS.

Kelima rumput laut nilai meningkat 25,75 persen dan volume meningkat 5,76 persen. Jumlah volume 112,91 ribu ton atau 19,86 persen dari total ekspor dengan nilai 275 juta dolar AS.

"Gambaran 5 tahun terakhir kita Alhamdulillah naik terus. Produk perikanan di pasar global terus naik. Demand terhadap seafood terus naik karena orang menyadari manfaat ikan dalam arti luas seafood, tadi positif jadi demand terus naik. Kita sebagai produsen juga terus naik," kata Artati.

Artati menjelaskan terkait perkembangan ekspor hasil perikanan utama semester I-2022 dibanding periode semester I-2021. Pertama, udang sebesar 1,15 miliar dolar AS meningkat 10,82 persen Kedua, tuna-cakalang-tongkol sebesar 417,10 juta dolar AS meningkat 24,65 persen. Ketiga, cumi-sotong-gurita sebesar 335,40 juta dolar AS meningkat 24,88 persen.

