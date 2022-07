Ekonomi Amerika Kontraksi, Joe Biden hingga Janet Yellen Bantah AS Mengalami Resesi

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menolak jika kondisi ekonomi di negaranya saat ini disebut sedang mengalami resesi.

Joe Biden pun mencoba menenangkan kekhawatiran warga AS menyusul dirilisnya data baru yang menunjukkan ekonomi AS berkontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Joe Biden dan pejabat tinggi Gedung Putih membeberkan beberapa fakta positif mengenai ekonomi AS, termasuk lowongan pekerjaan, tingkat pengangguran yang berada di posisi terendah dalam 50 tahun, dan tingkat investasi di AS.

"Itu tidak terdengar seperti resesi bagi saya," kata Biden kepada wartawan pada Kamis (28/7/2022), yang dikutip dari Reuters.

Tingginya kekhawatiran mengenai ekonomi AS dapat menghambat rekan-rekan Biden di Partai Demokrat selama pemilihan di bulan November untuk mengendalikan Kongres.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters, peringkat kepercayaan terhadap Biden telah jatuh ke rekor terendah sebesar 36 persen, yang dipicu oleh tingginya harga pangan, gas dan perumahan.

Pertumbuhan ekonomi AS ke zona negatif dalam dua kuartal berturut-turut menurut beberapa pihak disebut memenuhi definisi standar mengenai resesi. Namun Gedung Putih, Federal Reserve AS (The Fed), dan banyak ekonom percaya AS belum berada di dalam resesi, karena daya beli konsumen dan pasar kerja terlihat masih kuat.

Biden menghubungkan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih rendah dengan kenaikan suku bunga The Fed yang dilakukan untuk menekan inflasi yang tinggi.

"Tidak mengherankan bahwa ekonomi melambat karena Federal Reserve bertindak untuk menurunkan inflasi. Kami berada di jalan yang benar dan kami akan melewati transisi ini dengan lebih kuat dan lebih aman," kata Biden dalam pernyataannya.

Data terbaru yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) turun sebesar 0,9 persen di kuartal kedua tahun 2022 secara year-on-year.