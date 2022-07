Harga Minyak Dunia Naik Terkerek Ketegangan Investor Menjelang Pertemuan OPEC+

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Kekhawatiran investor akan adanya rencana pengetatan pasokan yang dilakukan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC ) pada pekan depan, telah mengangkat naik harga minyak dunia pada perdagangan Jumat (29/7/2022).

Lonjakan harga minyak mentah pada perdagangan internasional terjadi setelah para produsen minyak OPEC+ yang dipimpin oleh Rusia mengungkap rencananya untuk membatalkan kesepakatan ekspor yang telah mereka sepakati pada April 2020 lalu.

Meski kelompok OPEC+ belum mengumumkan informasi tersebut, namun sejumlah analis memprediksi bahwa kelompok OPEC+ akan melakukan pemotongan pasokan sebanyak 9,7 juta barel per hari (bph) pada pertemuan di bulan Agustus mendatang.

Langkah ini dilakukan OPEC+ dengan maksud untuk menjaga produksi minyak, lantaran belakangan ini para negara produsen minyak tengah kesulitan meningkatkan kuota produksi akibat dari berkurangnya dana investasi untuk peningkatan operasi di ladang kilang minyak.

Beredarnya informasi ini lantas memicu kekhawatiran para investor hingga mereka memperketat pasokan minyaknya.

Hal inilah yang membuat harga minyak dunia ikut terkerek naik pada perdagangan Jumat Pagi.

"Kurangnya investasi di banyak negara akan membuat produksi minyak pada OPEC dibatasi, meskipun pasokan di Libya dan Ekuador mulai stabil," kata analis ANZ Research.

Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September terkoreksi naik 67 sen atau 0,7 persen, menjadi 97,09 dolar AS per barel pada Jumat 0640 GMT.

Adanya penguatan ini bahkan mampu membalikkan kerugian pasar minyak di sesi sebelumnya.

Selain WTI, kenaikan harga juga terjadi pada penjualan minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September yang terpantau menguat 12 sen, atau 0,1 persen, melesat ke level 107,02 dolar AS per barel.

Sementara untuk pengiriman minyak Brent kontrak Oktober juga ikut naik sebanyak 48 sen, atau 0,5 persen, menjadi 102,31 dolar AS per barel.