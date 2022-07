Janet Yellen Sebut Ekonomi AS Tidak Dalam Resesi, Meskipun PDB Merosot

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Janet Yellen, mengatakan ekonomi AS berada dalam keadaan transisi, bukan resesi, meskipun dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, mengatakan ekonomi AS berada dalam keadaan transisi, bukan resesi, meskipun dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif.

Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) AS mengalami kontraksi tahunan sebesar 0,9 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Sedangkan di kuartal pertama tahun ini PDB AS berada di angka 1,6 persen.

Penurunan untuk kedua kalinya secara berturut-turut ini membuat AS secara teknis masuk ke dalam resesi.

Dilansir dari CNBC, Jumat (29/7/2022) Yellen bersikeras bahwa resesi merupakan bentuk dari pelemahan ekonomi secara luas, yang mencakup PHK besar-besaran, penutupan bisnis, ketegangan dalam keuangan rumah tangga dan perlambatan aktivitas sektor swasta.

“Itu bukan apa yang kita lihat sekarang,” kata Yellen saat konferensi pers di kantor Departemen Keuangan.

“Anda dapat melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi penciptaan lapangan kerja yang terus berlanjut, keuangan rumah tangga yang tetap kuat, belanja untuk konsumsi dan bisnis yang meningkat,” ujarnya.

Dalam konferensi pers di kantor Departemen Keuangan, Yellen memulai dengan membacakan daftar pencapaian ekonomi pemerintah, termasuk pertumbuhan penggajian nonpertanian lebih dari 9 juta.

Kemudian Yellen mengatakan bahwa Inflasi telah membuktikan hambatan yang lebih besar, naik menjadi 9,1 persen pada bulan Juni sementara pertumbuhan ekonomi gagal mengikuti.

Tingkat kepercayaan konsumen dan bisnis telah jatuh, dengan survei baru-baru ini menunjukkan sebagian besar orang Amerika percaya negara itu dalam resesi.

