Perbandingan Harga BBM di SPBU Shell, Vivo dan Pertamina Per 1 Agustus 2022

SPBU Vivo di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Per 1 Agustus 2022 harga BBM di SPBU Vivo Energy untuk BBM Revvo 89 dibanderol Rp 12.400 per liter dan Revvo 92 Rp 15.900 per liter.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terhitung mulai 1 Agustus 2022, Shell Indonesia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya hingga Rp 2.500 per liter.

Menurut pengumuman di situs Shell yang dikutip pada Senin (1/8/2022) harga BBM per 1 Agustus 2022 di Pulau Jawa mengalami penyesuaian untuk empat jenis produk yaitu Super, V-Power, V-Power Diesel dan V-power Nitro+.

Meski mengalami penyesuaian, produk BBM Shell Indonesia masih lebih mahal dibandingkan para kompetitornya di Indonesia.

Berikut daftar BBM per 1 Agustus 2022 di Pulau Jawa, mulai dari Pertamina, Vivo dan Shell:

SPBU Shell

Super Rp 17.300 per liter.

V-Power Rp 18.300 per liter.

V-Power Diesel Rp 19.280 per liter.

V-Power Nitro+ Rp 18.520 per liter.

SPBU Vivo Energy

Revvo 89 Rp 12.400 per liter.

Revvo 92 Rp 15.900 per liter

Revvo 95 Rp 17.900 per liter

SPBU Pertamina

Pertalite Rp 7.650 per liter.

Pertamax Rp 12.500 per liter.

Pertamax Turbo Rp 14.500 per liter.

Pertamina Dex Rp 13.700 per liter.