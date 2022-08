TASPEN Raih Penghargaan Corporate Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) berhasil meraih penghargaan Corporate Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category dalam ajang Indonesia Public relation (PR) Award 2022 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam bidang komunikasi dan kehumasan. Penghargaan secara langsung diberikan oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Plt. Pgs. Corporate Secretary TASPEN Henra di Hotel JS Luwansa Jakarta, Jumat (29/7/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) berhasil meraih penghargaan Corporate Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category dalam ajang Indonesia Public relation (PR) Award 2022 yang diselenggarakan oleh The Iconomics.

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam bidang komunikasi dan kehumasan.

Penghargaan secara langsung diberikan oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Plt. Pgs. Corporate Secretary TASPEN Henra di Hotel JS Luwansa Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Henra mengatakan, “Suatu kebanggaan bagi kami telah berhasil meraih prestasi luar biasa ini. Apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada seluruh insan TASPEN atas dedikasinya kepada TASPEN, sehingga kita dapat bersama-sama meraih penghargaan dalam ajang ini. TASPEN sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri selama 59 tahun selalu berkomitmen untuk menjaga citra positifnya. Hal ini kami wujudkan secara konsisten dengan melakukan pengembangan dan inovasi strategi komunikasi perusahaan serta menyesuaikan dengan tren komunikasi terkini,”

Proses penjurian ajang Indonesia PR Awards 2022 Category Reputation Awards 2022 diberikan berdasarkan penilaian reputasi perusahaan melalui riset online dengan ribuan responden dari berbagai kalangan usia dan dari berbagai kota bedasarkan dari 3 parameter.

Parameter tersebut, antara lain business & commercial reputation; people & leadership reputation; dan social & citizen reputation.

Henra menambahkan, “20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. Reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun bisa hancur hanya dalam hitungan menit. Inilah yang telah TASPEN lakukan selama ini, menjaga reputasi agar tetap mendapat kepercayaan peserta dan stakeholders. Di sini peranan para PR sangat penting dalam menjaga reputasi perusahaan yang dinilai stakeholders dan masyarakat umum. Maka itu, kami mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepada TASPEN. Penghargaan ini menjadi aset berharga bagi TASPEN dan memotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya,”

Sementara itu, Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan, “Tahun ini, kami menghadirkan penghargaan yang semakin kredibel untuk para insan humas dan PR. Kami terus menyempurnakan penghargaan-penghargaan tahun demi tahun agar dapat menjadi memotivasi teman-teman humas dan PR agar dapat lebih baik di tahun-tahun ke depan.”

Tahun ini, The Iconomics tidak hanya menghadirkan PR Persons Awards 2022 dan Corporate Reputation Awards 2022. The Iconomics juga menghadirkan PR Strategy Awards 2022.

Ke depan, sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, PT TASPEN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja agar dapat meraih penghargaan lebih banyak lagi dan memberikan yang terbaik bagi peserta dan stakeholders.