Tiga Entrepreneur Perempuan Berbagi Rahasia Sukses Merintis Bisnis di Diskusi W20-Evermos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - W20, engagement group presidensi Indonesia di G20 kembali menggulirkan forum sharing session untuk memacu pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus membangun ekonomi yang inklusif untuk para pengusaha perempuan Indonesia.

Terbaru, W20 dan startup social commerce Evermos menggelar rangkaian diskusi kedua bertema Story of Us: Together Stronger dengan mengundang tiga entrepreneur perempuan untuk saling berbagi inspirasi dalam membangun usaha mereka dari bawah, di Bandung, Selasa (2/8/2022).

Tiga wirausahawan perempuan tersebut adalah Elvina Melati, pendiri dan pemilik brand kebutuhan ibu & anak Elephas; Neysa Valeria pendiri dan pemilik minuman teh Havilla Gourmet Tea dan Mila An'Umillah Zayyanah pendiri dan pemilik hijab Milyarda Hijab.

Ketiganya menekankan pentingnya passion dalam membangun usaha. Ketika usaha adalah sesuatu yang dicintai, pengusaha akan lebih tahan banting dan konsisten ketika membangun usahanya.

Hal ini dialami oleh Neysa yang bisnisnnya terinspirasi dari kesenangannya pada kebiasaan minum teh sejak kecil. “Do things that make your heart sing, itulah prinsip saya dalam menjalankan usaha. Konsistensi dibutuhkan untuk membangun usaha yang sukses," ujar Neysa.

"Kita akan tetap konsisten jika usaha yang kita bangun adalah sesuatu yang kita cintai. Jika bukan seorang pencinta teh, saya mungkin sudah menyerah dari dulu ketika jatuh bangun membangun Havila,” lanjutnya.

Selain passion, hal penting lainnya yang perlu dimiliki perempuan dalam merintis dan membesarkan usaha adalah semangat untuk memberikan kebermanfaatan.

Elvina Melati berhasil membangun usaha yang mempekerjakan masyarakat sekitar, Neysa memberdayakan para petani teh agar lebih produktif.

Dia melatih para resellernya agar bisa mandiri berjualan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Ketika usaha mampu memberikan kebermanfaatan, hal ini akan mengundang berbagai kebaikan. Selain itu, akan timbul rasa syukur dan semangat untuk terus mengembangkan usaha, karena bisa bermanfaat untuk orang lain.

Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini bersama W20, Co-Founder Evermos, Iqbal Muslimin mengatakan, lewat kegiatan ini para perempuan bisa mengekspresikan hal yang dicintai menjadi usaha yang sukses, yang sekaligus bermanfaat pada masyarakat luas.

”Peran perempuan tidak hanya terbatas dalam urusan rumah tangga, Evermos dan W20 mendukung peran perempuan untuk terus belajar dan bertumbuh bersama dalam membangun usaha," ujarnya.