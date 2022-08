Dorong Transaksi Digital Banking, Bank Riau Kepri Gandeng Jalin Pembayaran Nusantara  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menyepakati beragam kolaborasi digital dengan perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya Bank Riau Kepri terkait pengembangan layanan integrasi issuer untuk pembayaran lewat Jalin Payment Integrator.

Bergabungnya Bank Riau Kepri dalam kemitraan juga menandakan BPD kesebelas yang bersinergi dengan Jalin dalam berbagai layanan pembayaran digital, baik untuk layanan switching Link ATM, Debet, QRIS, hingga Payment Integrator. Hingga akhir tahun 2022 Jalin menargetkan dapat meraup 50 persen segmen perbankan daerah dari total 27 BPD di Indonesia.

Seperti diketahui, tren pertumbuhan transaksi digital banking kian melesat seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Pertumbuhan ini diakselerasi oleh inovasi para pelaku industri serta inisiatif layanan keuangan digital Pemerintah yang dituangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

“Sinergi yang terjalin ini menjadi penanda kepercayaan terhadap kualitas layanan digital yang disediakan Jalin untuk perbankan, serta mengukuhkan komitmen kami untuk terus mendorong inklusi keuangan,” ungkap Direktur Utama Jalin Boyke Yurista saat ditemui dalam acara penandatanganan kerja sama dengan Bank Riau Kepri di Batam, Rabu (3/8/2022).

Jalin Payment Integrator sendiri diperkenalkan sebagai solusi layanan yang mengintegrasikan kebutuhan member Issuer (Source of Fund) atas pembayaran biller dan top up uang elektronik (UNIK), baik pembayaran top up berbasis server berupa e-wallet (server-based) maupun top up berbasis kartu (card-based) melalui kanal bank seperti ATM dan mobile banking.

“Solusi layanan ini bukan hanya memberikan manfaat bisnis lewat penambahan revenue dan fee- based income, namun juga efisiensi biaya berkat fee payment integrator yang lebih kompetitif,” lanjut Boyke.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Dana & Jasa Bank Riau Kepri MA Suharto mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Bank Riau Kepri dalam mewujudkan roadmap pengembangan sistem pembayaran demi menyediakan delivery channel yang andal bagi para nasabah.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sekaligus memperkaya fitur pembayaran non tunai nasabah sehingga dapat menikmati pengalaman transaksi yang semakin luas dan beragam,” jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI bulan Mei lalu menyebutkan nilai transaksi digital banking sampai dengan akhir April 2022 tumbuh 71,4 persen secara tahunan (yoy) atau telah mencapai Rp 5.338,4 triliun.