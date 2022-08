Jumat Pagi Rupiah Menguat Terhadap Dolar AS ke Posisi Rp14.905

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Jumat pagi (5/8/2022) ini terpantau menguat. Mengutip data Bloomberg sekitar pukul 09.20 WIB, rupiah berada di level Rp14.905.

Pada penutupan perdagangan kemarin (4/8/2022) rupiah berada di level Rp14.933 per dolar AS.

Sebelumnya, pengamat Pasar Keuangan, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah masih akan terus mengalami fluktuasi terhadap dolar AS imbas adanya sejumlah faktor eksternal.

Salah satunya disebabkan sentimen kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat.

"Nilai tukar rupiah masih mendapatkan tekanan terhadap dolar AS karena beberapa pejabat bank sentral AS mendukung menekan turun inflasi AS yang tinggi dengan kebijakan pengetatan moneter AS yang diekspektasikan masih akan agresif," ungkap Ariston kepada Tribunnews, Kamis (4/8/2022).

Di samping itu, fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara lain juga terpengaruh sentimen data survei sektor jasa AS bulan Juli yang dirilis lebih bagus dari sebelumnya.

Data yang positif ini menurut Ariston, menetralkan ekspektasi resesi di AS.

"Jadi kelihatannya dalam waktu dekat ini, penguatan dan pelemahan dolar masih ditentukan oleh ekspektasi suku bunga acuan AS dan isu perlambatan ekonomi global," pungkas Ariston.