Menuju Era Endemik NKRI Butuh Sosok Pemimpin yang Adaptif dan Tidak Ketinggalan Zaman

ilustrasi pemimpin. Sosok pemimpin di era endemik seperti sekarang ini harus adaptif dan bisa menjawab tantangan zaman. Kepemimpinan bukanlah hanya skill yang diperoleh dari lahir tetapi sejatinya kepemimpinan dapat diasah dari Learning from Others.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi covid-19 membuat semuanya berubah.

Tantangan dan dinamika saat menuju era endemik tentu jauh berbeda dari sebelumnya.

Hal tersebut juga berimbas kepada sikap kepemimpinan nasional.

Sosok pemimpin di era endemik seperti sekarang ini harus adaptif dan bisa menjawab tantangan zaman.

Kepala Program Studi Magister Manajemen PPM School of Management, Dr. Wendra, SE. Ak. M. HRM mengatakan kepemimpinan bukanlah hanya skill yang diperoleh dari lahir tetapi sejatinya kepemimpinan dapat diasah dari Learning from Others.

Baca juga: Rivalitas Menajam, Indonesia Singgung Kebijaksanaan dan Tanggung Jawab Para Pemimpin Dunia

Satu di antara bentuk Learning from Others adalah dengan pembelajaran dari para pemimpin yang sudah proven, baik dari organisasi pemerintah maupun dari organisasi bisnis.

Hard Skill hanyalah syarat atau order qualifier saja untuk menjalankan bisnis, tetapi untuk menjadi pemimpin yang sukses memerlukan Soft Skill.

Soft Skill inilah yang menjadi Order Winner, yakni sesuatu yang membedakan seseorang dengan orang yang lain.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari World Economic Forum (2020) yang menyebutkan Soft Skill untuk memimpin adalah salah satu dari skill yang dibutuhkan di dunia kerja pada tahun 2025.

“Sedangkan Leadership Skill adalah skill yang sustainable yang dibutuhkan terus menerus dan kapanpun, sehingga diharapkan untuk dapat senantiasa mengembangkan Skill Leadership melalui berbagai cara, seperti melalui buku, belajar dalam kelas ataupun Learning from Others,” kata Wendra dalam pernyataannya, Sabtu(6/8/2022).