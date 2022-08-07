Harga Minyak Goreng
Promo Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret, 7 Agustus 2022: Filma, Sovia, SunCo, Fortune
Alfamart dan Indomaret menggelar promo diskon harga minyak goreng seperti Filma, Sovia, SunCo, hingga Fortune pada Minggu (7/8/2022) hari ini.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Inilah promo harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret pada Minggu (7/8/2022) hari ini.
Sejumlah merek minyak goreng mendapatkan promo berupa diskon.
Sebut saja Filma, Sovia, SunCo, Sania, Tropical, hingga Fortune yang dibanderol di bawah Rp 40 ribu.
Misal minyak goreng Filma 2L yang semula dihargai Rp 51.500, setelah didiskon 26 persen menjadi Rp 37.900.
Begitu juga dengan minyak goreng Sovia yang semula dijual dengan harga Rp 42.200, kini hanya Rp 29.900.
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Selengkapnya, inilah promo harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret pada Minggu (7/8/2022) hari ini.
1. Harga Minyak Goreng di Alfamart
- FILMA Minyak Goreng Pouch 2L: Rp 37.900
- Sovia Minyak Goreng Sawit 2L: Rp 29.900
- Alfamart Minyak Goreng Pouch 2L: Rp 34.900
Sumber: TribunSolo.com
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Harga Minyak Goreng 7 Agustus 2022
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