Analis: Ketegangan China-Taiwan Berpotensi Mengancam Aktivitas Perekonomian Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan antara China dan Taiwan kian meruncing usai Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mendarat di Taipei.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menuturkan, kehadiran Ketua DPR AS tersebut dianggap sebagai dukungan AS terhadap kemedekaan Taiwan secara formal dari China.

"Belum juga usai ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, China dan Taiwan menambah kekhawatiran memunculkan masalah baru bagi aktivitas perekonomian global," kata Nico dalam risetnya, Senin (8/7/2022).

Adapun saat ini, China telah menghentikan impor dari beberapa komoditas dari Taiwan seperti jeruk, kerang, ikan beku makarel, gula, biskuit, hingga roti.

Penghentian itu dengan alasan residu pestisida berlebihan yang terdeteksi pada produk tersebut sejak tahun lalu, serta beberapa paket ikan beku yang dinyatakan positif virus corona pada Juni.

Nico mengungkapkan, China pun memberhentikan ekspor pasir alam ke Taiwan yang mana sangat dibutuhkan kebutuhan sektor kontruksinya.

Apalagi apabila sanksi lanjutan diberikan seperti penghentian impor produk manufaktur, maka akan memberikan dampak yang lebih berisiko.

Hal ini mengingat Taiwan merupakan produsen semikonduktor utama dunia yang salah satu bahan baku pembuatannya berasal dari China.

Karena itu, apabila perang tercetus, maka jalur perdagangan dan transaksi seluruh dunia serta transportasi laut dan udara dapat mengalami dampak krusial.