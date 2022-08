HMSP Konsisten Jaga Tingkat Aktivitas Perdagangan Saham dan Kinerja Fundamental di Masa Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emiten produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) meraih dua penghargaan yakni Best Public Company Award 2022 dan Top Corporate Award 2022.

Ajang Indonesia Best Public Company Awards 2022 digelar oleh Warta Ekonomi untuk mendukung emiten konsisten menjaga tingkat aktivitas perdagangan saham dan kinerja fundamental di masa pandemi Covid-19.

Kepala Urusan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk Ishak Danuningrat mengatakan, penghargaan yang diterima ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk terus berperan aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ia melanjutkan, HMSP juga berkomitmen memberi dampak positif bagi para pemangku kepentingan terkait, termasuk karyawan, mitra usaha, hingga masyarakat luas.

“Penghargaan pada ajang Indonesia Best Public Company Awards 2022 ini sekaligus menjadi kado bagi Sampoerna yang akan merayakan ulang tahun perusahaan pada bulan ini,” kata Ishak dikutip, Senin (8/8/2022).

Sementara Founder & Prescom Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki periode pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tantangan eksternal di tingkat global pun masih melanda. Pada situasi penuh tantangan ini, sejumlah emiten masih mampu mencatatkan kinerja positif.

“Pemberian apresiasi ini diharapkan juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara terjun ke bursa saham untuk turut memajukan perekonomian,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indonesia Best Public Company Awards 2022 mengangkat tema Maintaining Quality and Facing Future Growth in the Pandemic Recovery.

Beberapa indikator yang dipakai pada penilaian emiten, antara lain, penilaian earning per share (EPS), price earnings ratio (PER), frekuensi dan value penjualan, dan berbagai indikator pendukung lainnya.