Konsumen Perkirakan Inflasi AS akan Melambat, Kemenangan Besar Buat The Fed?

Ilustrasi: Seorang sukarelawan menawarkan nasi dan selai kacang kepada seorang wanita selama pemberian makanan Bank Makanan Komunitas Alameda County di Acts Full Gospel Church pada 15 Juli 2022 di Oakland, California. Rekor inflasi yang tinggi memaksa banyak orang bergantung pada bank makanan untuk kebutuhan dasar karena harga bahan makanan terus meroket. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Getty Images via AFP/JUSTIN SULLIVAN

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Prospek konsumen Amerika Serikat (AS) untuk inflasi menurun secara signifikan pada bulan Juli, di tengah penurunan tajam harga gas serta keyakinan yang berkembang mengenai penurunan harga makanan dan perumahan di masa mendatang.

Dikutip dari CNBC, survei bulanan Ekspektasi Konsumen Federal Reserve New York menunjukkan koresponden memperkirakan inflasi akan mencapai 6,2 persen di tahun 2023 dan 3,2 persen untuk tiga tahun berikutnya.

Meskipun angka-angka tersebut masih tergolong tinggi berdasarkan standar historis, namun angka-angka itu menandai penurunan besar dari survei di bulan Juni yang menunjukkan inflasi AS di tahun 2023 akan mencapai 6,8 persen dan 3,6 persen di tiga tahun berikutnya.

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) mengungkapkan, hingga bulan Juni harga pangan naik 10,4 persen dalam satu tahun terakhir.

BLS memperkirakan harga pangan akan naik 6,7 persen selama 12 bulan ke depan, turun sebesar 2,5 poin presentase dari survei di bulan Juni.

Responden juga melihat harga gas, yang naik 60 persen pada tahun lalu, hanya naik 1,5 persen di tahun depan, turun 4,2 poin presentase dari survei di bulan Juni.

American Automobile Association (AAA) mengungkapkan harga gas biasa telah turun sekitar 67 sen per galon dalam sebulan terakhir, meskipun lebih tinggi 87 sen dari tahun lalu.

Terakhir, harga rumah diperkirakan naik 3,5 persen di tahun depan, lebih rendah dari perkiraan di bulan Juni yaitu sebesar 4,4 persen. Ini merupakan proyeksi kenaikan terendah sejak November 2020.

Ekspektasi untuk inflasi lima tahun juga tergelincir, turun 0,5 poin presentase menjadi 2,3 persen.

Penurunan prospek konsumen ini datang setelah Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi yang berada di level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Di tahun ini, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali dengan total 2,25 poin presentase.