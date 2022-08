Wall Street Melambung Usai Inflasi Amerika Serikat di Bulan Juli Melandai

Wall Street ditutup naik pada sesi perdagangan Rabu (10/8/2022), setelah inflasi Amerika Serikat (AS) pada bulan Juli melambat

Wall Street ditutup naik pada sesi perdagangan Rabu (10/8/2022), setelah inflasi Amerika Serikat (AS) pada bulan Juli melambat.

Harga bensin yang turun tajam membantu indeks harga konsumen (CPI) AS di bulan Juli mencapai 8,5 persen, turun dari kenaikan sebesar 9,1 persen di bulan Juni yang merupakan rekor terbesar dalam empat dekade.

Dikutip dari Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) bertambah 535,1 poin atau 1,63 persen menjadi 33.309,51. Sedangkan indeks S&P 500 melejit 2,13 persen atau 87,77 poin menjadi 4.210,24. Indeks Nasdaq Composite naik 360,88 poin atau 2,89 persen menjadi 12.845,81.

Perdagangan Rabu kemarin menjadi kenaikan harian terbesar untuk Nasdaq dan S&P 500 dalam dua minggu terakhir, sementara untuk DJI menjadi kenaikan harian terbesar dalam tiga minggu terakhir.

"(Inflasi) 8,5 persen masih sangat tinggi, tetapi ada optimisme bahwa mungkin Juni adalah puncaknya," kata wakil presiden perdagangan dan derivatif Charles Schwab, Randy Frederick.

Frederick menambahkan, data indeks harga produsen (PPI) AS bulan Juli yang akan dirilis Kamis (11/8/2022) ini, dan data tenaga kerja AS yang akan dirilis September dapat mengubah arah Federal Reserve (The Fed) dalam menetapkan kebijakannya.

The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis poin sejak bulan Maret lalu, meskipun ada kekhawatiran mengenai kenaikan tajam pada biaya pinjaman dapat mendorong ekonomi AS ke jurang resesi.

Setelah awal yang sulit tahun ini, indeks S&P 500 naik hampir 15 persen dari rekor terendahnya pada pertengahan Juni, sebagian besar dipicu oleh ekspektasi bahwa The Fed akan kurang hawkish daripada yang diantisipasi sebelumnya dalam upayanya untuk mencapai "soft landing" bagi ekonomi AS karena berjuang untuk mengekang inflasi.

Namun indeks S&P 500 berada 12 persen di bawah level tertingginya sepanjang masa di bulan Januari, setelah berada di pasar bearish sejak saat itu.

Indeks Volatilitas CBOE, pengukur ketakutan Wall Street, turun di bawah level 20,00, ditutup pada level terendah dalam empat bulan terakhir.