Partisipasi dalam Forum B20 Indonesia, ICAEW Bakal Angkat Isu Pencucian Uang

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan The First G20 Joint Finance and Health Ministers’ Meeting (JFHM) di Yogyakarta.Di forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global sebagai anggota Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan (Integrity and Compliance Task Force), ICAEW akan mengangkat isu pencucian uang.