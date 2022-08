Stabilkan Harga Energi, Amerika Jual 20 Juta Barel Minyak ke Sejumlah Perusahaan Migas

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Amerika serikat mengumumkan bahwa produksi minyak Strategis (SPR) milik negaranya kini tengah ramai diserbu perusahaan energi asal Texas dan California.

Aksi borong ini dilakukan sembilan perusahaan energi AS, setelah presiden Joe Biden meningkatkan produksi minyak strategis pada Maret lalu.

Dengan peningkatan tersebut kini penyimpanan minyak milik SPR yang berada di gua-gua pantai Louisiana dan Texas dapat terisi hingga lebih dari 1 juta barel minyak mentah per hari, sejak Mei lalu hingga Oktober mendatang.

Jumlah ini melonjak drastis apabila dibandingkan dengan produksi di awal bulan Mei, dimana saat itu SPR hanya mampu memompa minyak mentah sebanyak 880.000 barel per hari.

“Awal bulan ini Reuters menghitung bahwa sejak awal Mei, minyak yang dirilis SPR rata-rata 880.000 barel per hari, tidak memenuhi rencana 1 juta barel per hari,” ujar seorang juru bicara Departemen Energi Amerika Serikat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/8/2022).

Adanya peningkatan ini sejalan dengan ambisi Biden yang ingin mendinginkan harga minyak di negaranya, yang beberapa bulan terakhir terus mengalami lonjakan harga hingga tembus ke rekor tertinggi.

Hal tersebut disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina serta perlambatan laju ekonomi AS imbas pandemi Covid-19.

Tercatat harga bensin AS pada awal Juni lalu tembus diatas 5 dolar AS per gallon, kenaikan tersebut bahkan telah menekan perekonomian warga Amerika hingga membuat laju inflasi naik menjadi 9,1 persen.

Khawatir apabila inflasi terus melonjak membuat pemerintah berinisiatif untuk membuka penjualan minyak di kilang SPR.