Kontribusi OLX Autos dalam Mendorong Industri Otomotif Indonesia melalui GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM - OLX Autos Indonesia, platform layanan berbasis teknologi yang menawarkan inovasi terkini dalam transaksi jual beli mobil bekas, kembali hadir dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) tahun ini sebagai official trade in partner untuk kedua kalinya.

Kembali hadirnya OLX Autos di GIIAS 2022 membuktikan komitmen dan kontribusi perusahaan untuk terus hadir dalam memperluas sekaligus memperkuat ekosistem industri otomotif di Indonesia.

Selama gelaran pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut, OLX Autos hadir memberikan kemudahan dan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen yang ingin menjual mobilnya dengan proses yang aman, nyaman, mudah, dan cepat.

Proses jual mobil dapat dilakukan secara instan dan aman hanya dengan melakukan 3C yaitu cek harga, cek kondisi mobil, dan cek rekening.

Melalui 3C, OLX Autos senantiasa memberikan peace of mind kepada konsumen saat proses menjual mobil dengan proses inspeksi yang menyeluruh sehingga mobil bisa cepat laku dalam 1 kali kunjungan ke inspection center di area GIIAS dengan penentuan harga terbaik sesuai kondisi mobil, dan juga proses pembayaran cepat.

COO OLX Autos Indonesia Hendri Tadjuni mengatakan bahwa, “Kami hadir kembali sebagai official trade-in partner GIIAS 2022 dengan semangat we are here, and we are here to stay. Memberikan kemudahan, inovasi dan layanan terbaik bagi konsumen yang ingin menjual mobil mereka atau mungkin tukar tambah dengan mobil baru di GIIAS. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan kontribusi perusahaan untuk terus memperluas dan memperkuat ekosistem tata niaga industri otomotif di dalam negeri.”

Menilik kinerja perusahaan, berdasarkan data internal OLX Autos, OLX Autos telah berhasil melayani lebih dari 5 juta pelanggan dan pangsa pasar OLX Autos dari sisi penjual per Juni 2022 naik hingga 300 persen dibandingkan dengan sejak awal berdirinya OLX Autos pada pertengahan 2020.

Adapun, dengan keikutsertaan OLX Autos di GIIAS 2022 diharapkan bisa lebih meningkatkan pangsa pasar perusahaan sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen yang secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam mendorong ekosistem industri otomotif nasional.

Dapat dikatakan, dengan menjual mobil di OLX Autos, persediaan mobil bekas akan lebih banyak sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Adapun, jika melihat situasi industri otomotif nasional, secara perlahan-lahan industri ini mulai bangkit usai terpuruk akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020. Situasi tersebut tentu membawa dampak besar pada industri ini. Namun, kini Gaikindo melihat pemulihan yang luar biasa.