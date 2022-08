Majalah SWA dan Business Digest Apresiasi Tim Sales & Marketing Terbaik Lewat Penghargaan Bergengsi

Tribunnews.com - Pandemi Covid-19 yang diiringi dengan pembatasan mobilitas mengubah kebiasaan konsumen secara drastis. Perubahan ini membentuk ekspektasi baru dan standar pelayanan yang lebih tinggi.

Para pelaku usaha tentu sangat menyadarinya. Mereka harus bekerja dengan lebih cerdas untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Berbagai inovasi pun dilakukan khususnya di bidang sales dan marketing. Selain agar kinerja penjualan tetap terjaga dengan baik, juga memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan sehingga tercapai loyalitas.

Sebagai wujud apresiasi terhadap perusahaan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya, Majalah SWA dan Business Digest menyelenggarakan penghargaan Indonesia Customer Experience Champions 2022, yaitu program untuk memilih perusahaan yang memiliki tim terbaik dalam bidang customer experience, serta Indonesia Sales Team Champions 2022 yaitu program memilih tim sales terbaik di kalangan perusahaan-perusahaan terkemuka.

Kemal E. Gani, Group Chief Editor SWA Media menyampaikan, dua ajang ini telah mampu menunjukkan diferensiasi masing-masing peserta, terutama kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan menghadapi tantangan sales dan marketing di era Covid-19. Kemal pun berharap ajang ini akan menjadi pembelajaran bagi para pebisnis dan mereka yang menekuni bidang pemasaran dan penjualan.

"Kami berharap akan semakin banyak perusahaan di negeri ini yang berhasil menjalankan program

customer experience sehingga hasilnya akan semakin banyak pelanggan yang puas, loyal, bahkan merekomendasikan produknya kepada keluarga, teman, dan jaringan lainnya," ujarnya dalam virtual

awarding Indonesia Sales & Customer Experience Champions Conference 2022 dengan tema

"Winning Customer Hearts in The Fast Changing Era", Selasa (09/08).

Ia juga berharap Indonesia Sales Team Champions 2022 akan menjadi contoh dan penyemangat bagi tim sales perusahaan lain di Indonesia untuk bisa lebih kreatif, inovatif, dan kompak dalam merancang program dan strategi penjualan. "Yang paling penting eksekusinya gemilang sehingga hasilnya berdampak pada peningkatan penjualan yang signifikan," lanjutnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Prof. Agus W. Soehadi PhD, Wakil Rektor I Universitas Prasetiya

Mulya mengungkapkan, perkembangan teknologi digital saat ini membuat konsumen semakin terkoneksi (hyper connected consumer). Konsumen dapat dengan mudah terhubung dan mengakses media sosial untuk menyebarluaskan pendapat dan pengalaman mereka. Mereka bisa menyuarakan pujian atau bahkan keluhan dari produk dan layanan yang mereka terima.

"Maka perusahaan perlu berkolaborasi dengan perusahaan lain agar mampu memberikan pengalaman berharga yang konsumen inginkan, pengalaman yang tidak terlupakan oleh konsumen. Di sektor makanan misalnya, mereka bisa berkolaborasi dengan mitra riders, restoran, hingga mitra pembayaran," jelas Agus.

Sebelum memasuki acara puncak yakni penganugerahan Indonesia Sales & Customer Experience Champions 2022, acara dimulai dengan webinar yang menghadirkan pembicara-pembicara ahli, yaitu Bapak Ginandjar - Marketing & Solution Director Lintasarta, Bapak Burat Pangeran - General Manager Marketing Communication & Activation KG Media, serta Ibu Yuvita - Manager Commercial RRP Planning PT HM Sampoerna Tbk yang berbagi pengalaman tentang Customer Experience di masing-masing internal perusahaan. Dilanjutkan dengan Bapak Rizaludin Kurniawan - Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Zakat, serta Bapak Imam Sedayu Pusponegoro - Chief Commercial Officer SiCepat Ekspres yang berbagi pengalaman mengenai cara mengoptimalkan penjualan.

Untuk memilih siapa saja tim terbaik di bidang CX dan Best Sales Team, digunakan empat parameter yakni kemampuan mengidentifikasi masalah, kualitas strategi dan rancangan program, tingkat inovasi, serta hasil dan dampak programnya. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang memiliki pengalaman panjang di dunia pemasaran dan penjualan, termasuk menduduki jabatan direksi di sejumlah perusahaan.

Mereka adalah Bapak Simon Jonatan, CEO Swara Gangsing yang juga pernah menjabat sebagai President Director PT Bintang Toedjoe; Bapak Vincentius Lianto, Executive Chairman DV Medika Group; Bapak Budiman Goh, President of Aruna; Bapak Th. Wiryawan, Founder & CEO WYR Solution; Bapak Arif Wibowo, President Director PT AIRFAST Indonesia dan Former President & CEO of Garuda Indonesia; Bapak Elga Yulwardian, CEO Ivosight; Dr. Istijanto, MM., MCom, Business Consultant Faculty Member Prasetiya Mulya Business School; serta Dr. Edhy Aruman, Redaktur Senior Majalah Mix sekaligus Dosen PR FISIP UI dan LSPR.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan Indonesia Customer Experience Champions 2022 dengan predikat Best of The Best Customer Experience Team: PT Prodia Widyahusada Tbk., PT Global Loyalty Indonesia (ALFAGIFT), PT Mandiri AXA General Insurance, PT Bank DBS Indonesia, PT Wismilak Inti Makmur, Tbk., PT Great Eastern Life Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, (BAZNAS), dan Lintasarta.

Sementara itu perusahaan dengan tim CX berpredikat Best Customer Experience Team, di antaranya PT HM Sampoerna Tbk., PT Tribun Digital Online (Tribunnews.com), PT Nojorono Tobacco International, PT Link Net Tbk (First Media), PT Polytama Propindo, PT Lippo General Insurance Tbk., PT Multipolar Technology Tbk., PT SiCepat Ekspres Indonesia, serta PT Nusa Selaras Indonesia (NuSkin). Kemudian perusahaan dengan predikat The Rising Customer Experience Team, di antaranya PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Adapun deretan peserta yang sukses meraih predikat Best of The Best Sales Team dalam ajang Indonesia Sales Team Champions 2022: PT HM Sampoerna Tbk., PT Mandiri AXA General Insurance, PT SiCepat Ekspres Indonesia, serta PT Fastrata Buana.

Untuk predikat Best Sales Team diraih oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dept. Marketing Transportasi PT Elnusa Petrofin, Telkomsel Orbit, PT Link Net Tbk (First Media), Telkomsel Digipos, dan PT Sinarniaga Sejahtera. Lalu ada PT Nusa Selaras Indonesia (Nu Skin) yang meraih predikat The Rising Sales Team.