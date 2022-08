Utang Luar Negeri Indonesia Rp 5.944 Triliun di Triwulan II-2022

Data terbaru Bank Indonesia menyatakan, total Utang Luar Negeri Indonesia hingga triwulan II-2022 mencapai 403 miliar dolar AS yang jika dikonversi ke dalam rupiah, setara Rp5.944 triliun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan total Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) hingga triwulan II-2022 mencapai 403 miliar dolar AS yang jika dikonversi ke dalam rupiah, setara Rp5.944 triliun (asumsi kurs Rp14.751 per dolar AS).

Bila dikoreksi lebih lanjut, posisi angka tersebut menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 412,6 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, ULN Indonesia saat ini tetap terkendali.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," ucap Erwin di Jakarta, Senin (15/8/2022).

"Secara tahunan, posisi ULN triwulan II-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (year on year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9 persen (yoy)," sambungnya.

Erwin melanjutkan, tren penurunan ULN Pemerintah pada triwulan II-2022 berlanjut.

Posisi ULN Pemerintah pada triwulan II-2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.