Kamis Sore Rupiah Ditutup Melemah Terhadap Dolar AS, Turun ke Level Rp14.836

Pegawai kantor Bank Indonesia Manado menata bertumpuk uang kertas di loket penukaran Bank Indonesia Manado, Sulawesi Utara, Kamis (9/8/2012). Kamis sore, 18 Agustus 2022, rupiah bersama mata uang Asia lainnya kompak melemah terhadap dolar AS karena sentimen the Fed. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di level Rp14.836 pada Kamis sore (18/8/2022).

Sebelumnya pada penutupan Selasa (16/8/2022), mata uang Garuda berada di level Rp14.768 per dolar AS.

Analis PT Sinarmas Futures, Ariston Tjendra mengatakan, rupiah dan mata uang lainnya kompak melemah terhadap dolar AS karena sentimen the Fed.

“Notulen Rapat the Fed yang dirilis dinihari tadi mengungkapkan keinginan the Fed untuk melihat inflasi AS turun secara signifikan. Ini artinya the Fed masih akan mendorong kebijakan kenaikan suku Bunga acuannya ke depan,” ucap Ariston kepada Tribunnews, Kamis (18/8/2022).

“Indikasi ini bisa mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya termasuk rupiah,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ariston, pelemahan nilai tukar dolar AS juga terdampak perlambatan ekonomi China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua karena lockdown Covid-19, sebagaimana rilis data ekonomi China Di awal pekan ini, juga menambah sentimen negatif ke pasar.

Ia juga mengatakan, pada malam ini ada rilis beberapa data ekonomi AS seperti data klaim tunjangan pengangguran mingguan, data survei aktivitas manufaktur di area Philadelphia dan data penjualan rumah second.

Jika hasil yang bagus menunjukkan ekonomi AS masih sanggup menerima kenaikan suku bunga acuan the Fed, maka dolar AS bisa menguat lagi.

Dengan demikian, maka fluktuasi nilai tukar Rupiah pada besok (19/8/2022) bakal berada di rentang Rp14.880 hingga Rp14.900.

“Besok, potensi penguatan ke arah Rp14.880 hingga Rp14.900, sementara support di kisaran Rp14.800,” pungkas Ariston.