Di Invasi Rusia, Ekspor Komoditas Pertanian Ukraina Untuk Pasar Global Anjlok Drastis

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Sejak diblokirnya jalur perdagangan laut hitam, kegiatan ekspor komoditas pertanian Ukraina terus mencatatkan penurunan drastis hingga anjlok dari 19,5 juta ton menjadi 10 juta ton.

Menurut data yang dirilis Kementerian Pertanian Ukraina pada Senin malam (22/8/2022), total ekspor komoditas pertanian Kiev mulai terlihat melemah setelah Rusia gencar menerjunkan operasi militer serta memblokir semua akses perbatasan menuju Ukraina.

Hal tersebut yang membuat pengiriman gandum dan biji – bijian dari Ukraina ke pasar global selama 24 Februari hingga 15 Agustus kemarin tersendat, lantaran puluhan ton bahan pangan tertahan di pusat penyimpanan.

Reuters mencatat selama di invasi Rusia, hasil panen gandum Kiev turun 51,6 persen menjadi 50 juta ton, jumlah ini anjlok drastis apabila dibandingkan dengan total ekspor gandum di tahun 2021 lalu. Dimana saat itu Ukraina dapat mengirimkan 86 juta ton gandum ke pasar global.

Imbas dari penghentian pengiriman komoditas pertanian Ukraina, pasar global kini dilanda krisis gandum hingga harga komoditas ini melonjak naik.

Sejak Juni lalu harga gandum dunia berada di kisaran 459,59 dolar AS per ton, melompat dari posisi 231 dolar AS per ton di tahun 2021.

Tak hanya memicu lonjakan harga, menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO) imbas dari pemblokiran jalur laut hitam juga telah membuat 7,6 juta orang dari berbagai negara mengalami kekurangan gizi.

Khawatir tekanan ini semakin membuat masyarakat dunia mengalami kesulitan pangan, membuat PBB turun tangan dengan membuka perundingan antara Rusia dan Ukraina pada awal Juni lalu.

Dengan kesepakatan tersebut kini kapal - kapal pengangkut pangan Ukraina mulai diperkenankan melintasi jalur perdagangan laut hitam.

Meski akses pengiriman masih dibatasi namun dengan kesepakatan ekspor tersebut, volume pengiriman biji – bijian Ukraina dapat naik 8,5 persen menjadi 48,5 juta ton. Dengan 3,8 juta ton produk jagung, 1,4 juta ton biji bunga matahari, satu juta ton minyak bunga matahari dan sekitar 640.000 ton produk gandum, barley, serta kacang kedelai.