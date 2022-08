Orang Terkaya Asia Rambah Bisnis Media, Beli 29,18 Persen Saham NDTV

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Orang terkaya Asia Tahun 2022 Gautam Adani pada Selasa (23/8/2022) kemarin mengatakan akan membeli saham mayoritas di perusahaan media India New Delhi Television Ltd (NDTV).

Melansir dari Techcrunch, AMG Media Networks, salah satu unit bisnis yang dikendalikan perusahaan Adani Group milik miliarder tersebut, secara tidak langsung telah mengambil alih sekitar 29,18 persen saham di NDTV.

Group Adani juga mengungkapkan sedang menyusun rencana untuk membeli lagi 26 persen saham NDTV melalui penawaran terbuka atau Open offer berikutnya.

NDTV merupakan salah satu perusahaan berita paling populer dan dihormati di India. Perusahaan ini didirikan tiga dekade lalu oleh ekonom India Prannoy Roy dan istrinya Radhika Roy yang berprofesi sebagai seorang jurnalis.

Perusahaan yang berkantor pusat di New Delhi ini mengoperasikan tiga saluran televisi, yaitu NDTV 24x7, NDTV India dan saluran berita khusus bisnis. NDTV mengatakan pada Selasa kemarin, tindakan Adani Group dilakukan tanpa persetujuan dari pendiri perusahaan media tersebut.

“Tanpa diskusi dengan New Delhi Television Limited (NDTV) atau pendiri-promotornya, pemberitahuan telah disampaikan kepada mereka oleh Vishva Pradhan Commercial Private Limited (VCPL), yang menyatakan bahwa itu (VCPL) telah menggunakan haknya untuk memperoleh 99,50 persen kendali atas RRPR Holding Private Limited (RRPRH), Perusahaan milik promotor yang memiliki 29,18% saham NDTV," ujar NDTV dalam pernyataannya.

Akuisisi ini dilakukan saat Gautam Adani berupaya memperluas bisnisnya ke bidang penyiaran dan media untuk bersaing dengan Mukesh Ambani, konglomerat India sekaligus ketua raksasa energi Reliance Industries. Ambani diketahui telah merambah bisnis media setelah mengakuisisi perusahaan Network18.

CEO AMG Media Networks Limited (AMNL) Sanjay Pugalia menyampaikan NDTV dipilih karena perusahaan ini menyediakan berita dengan jangkauan yang kuat dan beragam.

“AMNL berupaya memberdayakan warga negara India, konsumen, dan mereka yang tertarik dengan India, dengan informasi dan pengetahuan. Dengan posisi terdepan dalam berita dan jangkauannya yang kuat dan beragam di seluruh genre dan geografi, NDTV adalah platform siaran dan digital yang paling sesuai untuk mewujudkan visi kami. Kami berharap dapat memperkuat kepemimpinan NDTV dalam penyampaian berita,” kata Sanjay Pugalia dalam sebuah pernyataan.