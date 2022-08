Amazon Teken Kesepakatan dengan Plug Power Terkait Pasokan Hidrogen Hijau

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Amazon.com Inc., menandatangani kesepakatan dengan produsen sel bahan bakar hidrogen Plug Power untuk mendapat pasokan hidrogen hijau cair.

Hidrogen hijau sering disebut sebagai energi masa depan, karena dapat digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk transportasi dan pembangkit listrik.

Melansir dari Reuters, Amazon mengungkapkan Plug Power akan memasok 10.950 ton hidrogen hijau setiap tahun mulai tahun 2025.

Hidrogen hijau ini akan digunakan untuk mengganti penggunaan hidrogen abu-abu, diesel, dan bahan bakar fosil lainnya.

Namun raksasa teknologi ini tidak memberikan spesifikasi mengenai harga pasokan hidrogen hijau yang didapat dari Plug Power.

Hidrogen abu-abu terbuat dari gas alam dan merupakan bagian terbesar dari 90 juta ton hidrogen yang diproduksi secara global setiap tahun. Sedangkan hidrogen hijau dihasilkan dari sumber tenaga terbarukan seperti energi surya atau angin, tanpa emisi CO2.

Amazon menambahkan, kesepakatan ini akan menyediakan daya tahunan yang cukup untuk 30.000 forklift atau truk garpu dan 800 truk tugas berat.

Perusahaan yang didirikan Jeff Bezos ini merinci hidrogen hijau akan menggunakan untuk menggerakan 15.000 forklift bertenaga sel bahan bakar. Amazon juga berencana untuk meningkatkan jumlah itu menjadi 20.000 unit dalam tiga tahun.

Menurut penyedia data pasar dan keuangan global Refinitiv, Amazon memiliki pesanan untuk 100.000 kendaraan pengiriman listrik dengan produsen kendaraan listrik AS Rivian Automotive Inc, di mana Amazon menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut.

Plug Power mengatakan kesepakatan dengan Amazon dapat membantu perusahaan ini meraih target pendapatan sebesar 3 miliar dolar AS pada tahun 2025.