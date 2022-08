Bukan Bansos, Ini Penyebab Harga Telur Ayam di Atas Rp 30.000 Per Kg, Mendag Harus Benahi Tata Niaga

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Warga membeli telur di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/8/2022). Sudah sepekan terakhir harga telur ayam negeri di pasar ini naik dari Rp 28.000 per kg menjadi Rp 32.000 per kg, sementara harga normalnya hanya Rp 24.000 - Rp 25.000 per kg.