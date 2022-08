Harga Pertalite yang Wajar Menurut Menteri Keuangan dan ESDM di Atas Rp10.000 Per Liter

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memberikan sinyal kuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi khususnya Pertalite, bakal naik dalam waktu waktu dekat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, membeberkan harga keekonomian Pertalite jika mengacu harga minyak dunia.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, harga keekonomian Pertalite seharusnya dijual dikisaran Rp14.450 per liter. Namun saat ini harga jual Pertalite di SPBU hanya dibanderol Rp7.650 per liter.

Dari angka tersebut, terdapat gap yang cukup jauh dengan harga keekonomian, yakni Rp6.800.

Sementara, untuk harga keekonomian solar senilai Rp13.950 per liter, sedangkan harga jual di SPBU saat ini hanya Rp5.150 per liter.

Sehingga apabila dilihat lebih detail, gap antara harga jual solar saat ini dengan harga keekonomian sebesar Rp8.800 per liternya.

“Untuk Pertalite harga jual di masyarakat Rp7.650 per liter. Kalau harga ICP di 105 dolar AS per barel dan kurs-nya Rp14.700 maka seharusnya harga Pertalite di Rp14.450 per liter."

Baca juga: Menkeu: 95 Persen Subsidi Solar dan 80 Persen Subsidi Pertalite Salah Sasaran

"Artinya harga pertalite sekarang ini adalah 53 persen, jadi rakyat mendapat subsidi Rp 6.800 per liternya yang dibeli,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, (26/8/2022).

Berbeda dengan Menteri Keuangan, ESDM Arifin Tasrif memiliki hitung-hitungan yang berbeda, namun harga keekonomian Pertalite juga berada di atas Rp10.000 per liternya.