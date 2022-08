Rincian Harga Rata-Rata Komoditas Pangan Pekan Ini, Telur Ayam Rp31.000 per Kilogram

Pedagang telur melayani pembeli di kiosnya di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa (28/12/2021). Harga rata-rata telur ayam per 26 Agustus 2022 di 34 provinsi sebesar Rp31.300 per kilogram. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan di pasar-pasar seluruh Indonesia per tanggal 26 Agustus 2022, terpantau cukup stabil jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Mulai dari komoditas gula pasir, minyak goreng curah atau kemasan premium, cabe rawit, hingga bawang merah.

Hanya komoditas telur ayam dan daging ayam yang terpantau mengalami peningkatan.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata telur ayam per 26 Agustus 2022 di 34 provinsi adalah Rp31.300 per kilogram (kg).

Harga tersebut naik 1,62 persen jika dibandingkan harga rata-rata di pekan sebelumnya yaitu sebesar Rp30.800 per kg.

Berdasarkan grafik disparitas nasional data Kemendag, Provinsi Papua menjadi wilayah dengan harga rata-rata telur ayam termahal di Indonesia yaitu Rp39.689 per kg.

Kemudian di tempat kedua ada Kalimantan Utara yang harga telur di wilayah tersebut senilai Rp37.250 per kg. Dan di tempat ketiga Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp36.900 per kg.

Baca juga: CIPS: Tingginya Harga Jagung Pengaruhi Kenaikan Harga Telur

Khusus di DKI Jakarta, harga telur ayam berada di level Rp31.091 per kg.

Untuk komoditas daging ayam, harga rata-rata di pasar nasional per 26 Agustus 2022 di 34 provinsi adalah Rp35.000 per kilogram (kg).

Harga tersebut naik 1,45 persen jika dibandingkan harga rata-rata di pekan sebelumnya yaitu sebesar Rp34.500 per kg.

Sementara untuk rata-rata harga komoditas lainnya secara nasional tidak mengalami perubahan signifikan, jika dibandingkan dengan harga rata-rata di pekan pertama Agustus 2022.

Baca juga: Harga Cabai Keriting di Kota Kupang Tembus Rp 100.000 Per Kilo

Untuk harga rata-rata gula pasir secara nasional senilai Rp14.400 per kg, minyak goreng curah senilai Rp13.900 per liter, dan minyak goreng kemasan premium senilai Rp22.200 per liter.

Kemudian untuk cabe merah keriting seharga Rp58.000 per kg, cabe rawit seharga Rp61.000 per kg, bawang merah seharga Rp37.200 per kg, dan bawang putih seharga Rp26.600 per kg.