Sama Dengan Pertalite, Elpiji 3 Kg Banyak Dinikmati Orang Kaya, Tiap Tabung Subsidinya Rp 42.750

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain keberatan dengan subsidi BBM, pemerintah juga merasa subsidi gas elpiji tidak tepat sasaran.

Menteri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penggunaan elpiji 3 kg yang bersubsidilebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Padahal, pemerintah mengeluarkan biaya subsidi yang besar untuk setiap tabung elpiji 3 kg yakni mencapai Rp 42.750 per tabung.

Ia menyebutkan, 68 persen konsumsi elpiji 3 kilogram dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu atau orang kaya, sedangkan kelompok 40 persen rumah tangga terbawah atau orang miskin hanya mengonsumsi 32 persennya.

"Jadi 68 persen konsumsinya dinikmati oleh yang mampu, sedangkan 40 persen terbawah hanya menikmati 32 persen dari subsidi elpiji 3 kilogram," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Ia menjelaskan, harga keekonomian atau harga seharusnya elpiji adalah Rp 18.500 per kilogram. Nilai itu berdasarkan penghitungan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 105 dollar AS per barrel dan kurs Rp 14.750 per dollar AS.

Namun saat ini pemerintah menetapkan harga jual ke masyarakat hanya sebesar Rp 4.250 per kilogram.

Artinya, pemerintah menyubsidi Rp 14.250 untuk setiap kilogram yang ada pada tabung gas melon itu.

"Jadi kalau setiap kali beli elpiji 3 kilogram, itu mereka mendapatkan subsidi sebesar Rp 42.750," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, pada dasarnya pemerintah telah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di 2022, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.