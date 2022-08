Anwar Budiman: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja Tunduk pada UU Cipta Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.

Konsekuensinya maka semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut karena UU itu masih berlaku.

“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode omnibus law. Jadi, bukan mengubah materi UU. Nah, pada akhirnya pemerintah dan DPR telah menjalankan perintah MK dengan membuat UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana UU No 13 Tahun 2022 tersebut mangatur tentang metode omnibus law,” ungkap Dr AB, panggilan akrab Anwar Budiman dalam rilisnya, Minggu (28/8/2022).

Dengan demikian, kata Anwar, semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU Cipta Kerja.

Menurutnya, masih banyak HRD (human resources department) di perusahaan-perusahaan dan pekerja yang belum memahami UU Ketenagkerjaan, bahkan termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap sudah tak berlaku.

Padahal, katanya, dari hasil uji materi atau judicial review di MK, UU Cipta Kerja masih berlaku selama dua tahun ke depan.

"Dan selama itu pula, pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan peraturan di UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Road Show

Untuk ikut menyosialisasikan UU Cipta Kerja, Dr AB pun akan melakukan “road show” seminar hukum ketenagkerjaan di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Barat.

Contohnya, Kamis (25/8/2022) lalu di Bekasi. Dr AB yang dikenal sebagai “singa perburuhan” di Karawang-Bekasi itu menggelar seminar Hukum Ketenagkerjaan di Jababeka, Cikarang, yang juga dihadiri Kepala Dinas Ketenagkerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi.

