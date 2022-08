Mendag Ajak Pebisnis Fesyen Kuasai Pasar Global dengan Kearifan Lokal

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keragaman budaya, kearifan lokal, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia tidak hanya mampu menginspirasi dunia, tetapi juga dapat menguasai pasar global, salah satunya di sektor fesyen muslim Indonesia.

Keunggulan dan potensi yang dimiliki menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia di 2024.

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan pesan tersebut pada acara Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023, Fashion Show & Dialog: From Local Wisdom to Global Inspiration baru-baru ini di Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor fesyen muslim pada semester I tahun 2022 tercatat sebesar USD 2,85 miliar atau naik 39,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 2,04 miliar.

Sedangkan tahun 2021, ekspor fesyen muslim Indonesia mencapai USD 4,68 miliar atau naik 12,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 4,16 miliar.

Indonesia masih berada pada posisi ke-13 eksportir pakaian muslim dunia, dengan pangsa pasar 1,86 persen atau di bawah RRT, Bangladesh, dan Vietnam.

Lima besar negara tujuan ekspor fesyen muslim Indonesia yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, dan Korea Selatan.

Mendag mengatakan, dengan potensi keragaman budaya, kearifan lokal, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia, kita tidak hanya mampu menginspirasi dunia, namun juga dapat menguasai pasar global.

"Beragam kain tradisional Indonesia dengan nilai filosofis menjadi sumber kreativitas bagi para

desainer dan pelaku usaha fesyen muslim Indonesia yang tidak dimiliki negara lain.