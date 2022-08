Hadirkan Hiburan Berkualitas Bagi Pelangan, Ini List OTT Berkelas yang Digandeng IndiHome

TRIBUNNEWS.COM - Layanan internet cepat milik Telkom Indonesia, IndiHome, menjawab kebutuhan hiburan para pelanggan setianya dengan menghadirkan 14 Over the Top (OTT) di IndiHome TV. Inovasi itu menempatkan IndiHome, sebagai satu-satunya internet service provider (ISP), dengan OTT dan 262 Channel terbanyak dibanding dengan ISP lain.

Setiap OTT yang disajikan di IndiHome menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda dan membuat IndiHome menjadi windows of entertainment paling lengkap di Indonesia.

Pertama, ada OTT Netflix dengan IndiHome menjadi satu-satunya partner resmi Netflix di Indonesia lewat paket khusus dengan akses Netflix. Melalui Paket IndiHome (Dengan Akses Netflix), para pelanggan bisa merasakan nonton film, drama series, seperti Squid Games, Stranger Thing, Money Heist, Cloy Crash Landing on You, dan ratusan film series lainnya, Netflix Original, serta bonus ratusan channel TV, dan bebas nelpon hingga ratusan menit.

Lalu, bagi para penggemar film Marvel, Disney, Star Wars, ataupun konten pengetahuan dan petualangan seperti National Geography. IndiHome juga menyajikan OTT Disney+ Hotstar yang bisa diakses dengan berlangganan paket.

Tak hanya itu, pecinta drama Korea atau konten yang berhubungan dengan Korea, IndiHome menghadirkan hiburan dari OTT VIU untuk para pelanggan.

Berbagai tayangan hiburan Asia terbaik, seperti variety show, serial drama, anime serial TV premium, program gaya hidup bahkan film dari Thailand, China dan Jepang juga disediakan untuk menunjang kebutuhan hiburan pelanggan IndiHome.

Bagi penggemar olahraga, IndiHome menghadirkan OTT video on demand di Vidio yang menayangkan konten English Premier League dan F1. Sementara bagi penggemar hiburan lokal dan Asia, IndiHome menggandeng OTT WeTV iflix yang menyajikan konten terbaik Asia dan konten lokal Indonesia yang viral seperti "Layangan Putus" dan "My Lecturer My Husband".

Selain itu, pelanggan IndiHome juga bisa menikmati drama Mandarin, film, anime, variety show, serial Korea, Jepang dengan subtitle Indonesia secara gratis.

Bukan hanya OTT global saja, IndiHome juga menggandeng OTT terbaik Indonesia, salah satunya Vision+. Pelanggan bisa mengakses beragam konten dari berbagai genre seperti Video on Demand terbaik dari Indonesia maupun internasional bisa dinikmati dalam satu layar IndiHome TV.

Bagi para penggemar tayangan populer TV Series dari channel RCTI, MNC TV dan GTV, pastinya bisa disaksikan dengan mudah dan lengkap. Selain itu, penggemar sinetron juga tetap diperhatikan oleh IndiHome dengan menggandeng OTT lokal seperti Vidio dan WeTV Iflix yang menyajikan berbagai konten sinetron/FTV lokal Indonesia.

Tak hanya hiburan tayangan, bagi penggemar game, IndiHome juga menghadirkan GameQoo yang dapat di install melalui Usee Apps Store.

Pelanggan IndiHome dapat menikmati layanan cloud gaming untuk streaming games PC yang dapat diakses melalui web dan STB IndiHome dengan berbagai konten games dari berbagai genre, seperti Action, Horror, Casual, RPG, Simulation, Shooter, Strategy, Sport, Fighting, Racing, Puzzle, tak kurang dari 50+ katalog judul game.

Bagi penggemar karaoke, dengan IndiHome Karaoke, para pelanggan bisa memutar musik favorit dan bernyanyi bersama dengan keluarga dengan mudah dan nyaman lengkap dengan variasi lagu yang beragam.

IndiHome memanjakan pelanggan dengan beragam program melalui variasi paket dengan pilihan ratusan channel TV yang bisa dipilih langsung.

“Semua kebutuhan konten dan hiburan pelanggan yang berbeda-beda tersebut, kami sajikan dengan mudah dan lengkap melalui window of entertainment IndiHome TV,” jelas Vice President Marketing Management Telkom, E. Kurniawan.

Dengan konsep window of entertainment tersebut, IndiHome menjadi satu-satunya ISP yang mampu menyediakan berbagai konten menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia hanya dalam satu layar saja, dalam satu layanan IndiHome.