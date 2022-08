Rabu Pagi Rupiah Menguat ke Level Rp14.851 Per Dolar AS

lihat foto

/tribun timur/abbas sandji

Aktivitas penukaran uang di La Tunrung Money Changer Jl Ujung Pandang, Makassar, Selasa (16/8/2011). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat pada Rabu pagi (31/8/2022) ke level Rp 14.851 per dolar AS.