TASPEN Siap Tingkatkan Produktivitas UMKM Go Online Go Digital

PT TASPEN menggelar kegiatan pembekalan mengenai tata cara digitalisasi penjualan produk UMKM melalui aplikasi e-commerce kepada 50 Mitra Binaan Go Online Go Digital di Denpasar, Bali (18/08) dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (23/08)

TRIBUNNEWS.COM – PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, melalui Program TASPENpreneur, PT TASPEN menggelar kegiatan pembekalan mengenai tata cara digitalisasi penjualan produk UMKM melalui aplikasi e-commerce kepada 50 Mitra Binaan Go Online Go Digital di Denpasar, Bali (18/08) dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (23/08) secara daring dan luring. Turut hadir dalam kegiatan Social and Environment Responsibility Unit Head TASPEN Agus Muharam dan Digital Marketing Team Tokopedia Wilayah Denpasar dengan menerapkan protokol kesehatan.

Social and Environment Responsibility Unit Head TASPEN Agus Muharam mengatakan, “Kegiatan TJSL TASPEN ini selaras dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama pada TPB poin 8, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas dan penjualan UMKM melalui strategi promosi yang lebih baik dan meningkatkan jangkauan konsumen.”

Kegiatan TASPENpreneur Go Online Go Digital di Mataram dilaksanakan di Kantor Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB. Dihadiri oleh Perwakilan TASPEN Kantor Cabang Mataram, Perwakilan Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian NTB Ariyanti Dwiyani dan Digital Marketing Team Tokopedia.

Para Mitra Binaan TASPEN di NTB mendapatkan pembelajaran dan pelatihan mengenai pentingnya menyusun strategi pengemasan (packaging) produk yang dijual. Mitra binaan diberikan pemahaman bahwa kemasan produk yang menarik merupakan bagian dari strategi pemasaran dan penjualan. Diketahui saat ini, pemanfaatan dan implementasi teknologi digital melalui e-commerce menjadi faktor pendukung sebuah UMKM meraih keberhasilan usaha.

Kegiatan TASPENpreneur merupakan salah satu upaya TASPEN untuk mewujudkan layanan bisnis UMKM berbasis digital. Diharapkan dengan digitalisasi produk UMKM dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri. Ke depan, TASPEN akan senantiasa menghadirkan program TJSL yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

“Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial perusahaan, TASPEN juga menawarkan pendanaan pinjaman kemitraan yang bersumber dari penyisihan laba perusahaan. Selain itu, TASPEN melakukan pendampingan dalam implementasi Go Online Go Digital bagi UMKM, sehingga mitra binaan dapat meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil, unggul, dan mandiri dalam menciptakan lapangan kerja,” Kata Agus.