Ninja Xpress Bantu Pengadaan Bahan Baku Impor untuk Pebisnis UKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan jasa logistik Ninja Xpress memperbarui layanan Ninja Direct untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pengadaan barang dan bahan baku impor dari luar negeri.

Head of Ninja Direct Ninja Expres Andhithaurik Putera mengatakan, untuk layanan ini pihaknya menyediakan layanan satu pintu agar pengadaan bahan baku yang dibutuhkan menjadi mudah didapat dan aman dengan pilihan skema dan sistem yang fleksibel sesuai dengan keinginan shipper.

Ninja Direct juga hadir mendukung UKM di pameran China Homelife Indonesia di Assembly Hall, JCC, Senayan, Jakarta, pada 31 Agustus - 2 September 2022 dengan memberikan berbagai promosi spesial.

Andhithaurik mengungkapkan, selama ini UKM mengalami kendala dalam pembelian bahan baku dari luar negeri karena beberapa hal.

Antara lain, kendala bahasa, kesulitan mencari supplier terpercaya dengan bahan baku berkualitas, rumitnya peraturan perdagangan lintas batas, hingga sulitnya melacak paket pengiriman secara real-time.

Ninja Direct hadir dan menyediakan dua jenis layanan yaitu Buy for You hingga Find for You.

Buy for You adalah layanan khusus untuk shipper yang sudah mengetahui bahan baku yang ingin dibeli dan menginginkan Ninja Direct untuk memproses pembelian dan pengirimannya.

Sementara Find for You untuk shipper yang belum memiliki supplier sehingga Ninja Direct akan memberikan rekomendasi supplier bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif.

Pihaknya juga menyediakan pilihan model pembayaran yang fleksibel seperti Payment Before Delivery ataupun Down Payment sebesar 30 persen, selanjutnya sisa tagihan di bayarkan setelah barang sampai di Gudang Ninja Direct Indonesia.

Para pelaku UKM juga akan didampingi account manager Ninja Direct yang didedikasikan khusus untuk masing-masing shipper dalam membantu proses dari awal hingga akhir (end-to-end).

Mereka juga dapat memantau seluruh status proses pembelian hingga pengiriman melalui aplikasi yang user-friendly.

"Ninja Direct memiliki jaringan supplier yang besar di beberapa negara sehingga dapat membantu shipper dalam mencarikan, membelikan dan mengirimkan berbagai jenis bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif," papar Andhithaurik.