Jelang Pemotongan Subsidi BBM, Pertamina Dilaporkan Tangguhkan Impor 1,2 Juta Barel Bensin

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pertamina dilaporkan telah menangguhkan beberapa pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bulan September.

Indonesia akan menunda impor kargo BBM sekitar 1,2 juta barel, dengan penangguhan ini nantinya jumlah impor bensin Pertamina di bulan September jadi turun sekitar 7 juta sampai 8 juta barel.

Pemangkasan impor BBM dilakukan Indonesia tepat setelah negara kepulauan ini menurunkan harga beberapa produk bahan bakar minyak, seperti harga Pertamax Turbo yang semula dibanderol sebesar Rp 17.900 - Rp 18.250 per liter kini turun menjadi Rp 15.900 - Rp16.600 per liter.

“Indonesia selaku importir bensin terbesar di Asia telah menangguhkan beberapa pengiriman bensin untuk bulan September menjelang rencana pemotongan subsidi bahan bakar oleh pemerintah,” kata para pedagang minyak Asia di Singapura seperti dikutip dari reuters, Jumat (2/9/2022).

Mengutip dari laman Pertamina per 1 September 2022 harga BBM jenis Dexlite juga ikut turun dari semula Rp 17.800 - Rp 18.500 per liter menjadi Rp 17.100 - Rp 17.800 per liter, mengikuti yang lainnya Pertamina Dex dilaporkan turun dari semula dipatok Rp 18.900-Rp 19.600 per liter kini hanya dijual seharga Rp 17.400-Rp 18.100 per liter.

Sebelum harga BBM non subsidi resmi turun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah lebih dulu memberikan sinyal terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada masyarakat Indonesia.

Menurut seorang sumber kepercayaan Reuters, kebijakan ini diambil Indonesia untuk mengantisipasi adanya pembengkakan anggaran subsidi, di tengah melonjaknya harga minyak dunia dan depresiasi atau penurunan nilai rupiah.

Namun setelah para investor dunia mulai membatasi konsumsi minyak mentah akibat bayang-bayang resesi di tengah meningkatnya nilai dolar, membuat permintaan minyak turun hingga harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) amblas ke level terendah selama sepekan.

Penurunan inilah yang membuat Indonesia ikut menurunkan beberapa harga BBM-nya.